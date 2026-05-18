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NOTRUF

Überholmanöver endet in Katastrophe

SAT.1Folge vom 18.05.2026
Überholmanöver endet in Katastrophe

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NOTRUF

Folge vom 18.05.2026: Überholmanöver endet in Katastrophe

23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Ein Motorradfahrer kracht bei einem Überholmanöver frontal in einen Transporter. Der Fahrer des gegnerischen Unfallfahrzeugs kann erste Hilfe leisten, doch die Verletzungen des Motorradfahrers entpuppen sich als noch schwerer als zuerst vermutet. Gelingt es den Rettern, den Verunfallten rechtzeitig notzuversorgen und in die Klinik zu bringen?

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