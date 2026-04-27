NOTRUF
Folge vom 27.04.2026: Alles Kopfsache
23 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Die Wirtin Caro Kümmel alarmiert die Retter und meldet, dass ihr Mann Udo einen Gegenstand im Kopf stecken hat. Doch als sie den Verletzten sehen, trauen sie ihren Augen kaum. - Als Heinrich Blasek über Bauchschmerzen klagt, halten die Sanitäter das Ganze für einen leichten Routineeinsatz. Doch als Heinrich plötzlich zusammenbricht, wird den Rettern schnell klar, dass sie es mit einer lebensbedrohlichen Situation zu tun haben.