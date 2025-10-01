Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die vierte Dimension

Paramount GlobalStaffel 2Folge 21
Folge 21: Die vierte Dimension

41 Min.Ab 12

Alec Schane wird bei einem Überfall auf das FBI-Büro gestellt. Nach der Angriffsanalyse entdecken die Ermittler das Motiv für die Attacke: Schane sollte die Beamten ablenken, um die Agenten Devries und Taggart mit illegal kopierten Dateien aus dem Gebäude entkommen zu lassen. Die gestohlenen Daten sollen dem inhaftierten Waffenhändler Mueller helfen, an Informationen über einen FBI-Agenten zu gelangen, der Mueller beim Prozess belasten kann. Mueller will den Zeugen ausschalten.

