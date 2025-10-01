Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Keine Wahl

Paramount GlobalStaffel 3Folge 18
Keine Wahl

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 18: Keine Wahl

41 Min.Ab 12

Charlie bekommt Besuch von seiner ehemaligen Kommilitonin Rachel, die schon früher wunderlich war und jetzt offenbar unter Verfolgungswahn leidet. Charlie verspricht, ihr zu helfen - doch am nächsten Tag wird Rachel tot aufgefunden. Sie hat Charlie darüber informiert, dass fünf ihrer Kollegen unter mysteriösen Umständen gestorben sind. Zwar sehen alle Tode wie Unfälle aus, aber Charlie schließt messerscharf, dass die Wahrscheinlichkeit dafür schlichtweg gegen null tendiert ...

