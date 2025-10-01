Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 5: Ampeln
41 Min.Ab 12
Dons Team ermittelt im Falle verschiedener Anschläge auf den Straßen von L.A. Obwohl das Vorgehen des Täters jedes Mal ein anderes ist, kann Megan Gemeinsamkeiten herausfinden. Um von den Tatorten ungehindert entkommen zu können, hat der Täter Verkehrsampeln manipuliert. Der Abgleich der Verkehrsüberwachungskameras führt das Team zu einer Selbsthilfegruppe von Unfallopfern. Im Gespräch mit dem Leiter der Gruppe kristallisiert sich ein Verdächtiger heraus: Mitchell Mackenzie.
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
