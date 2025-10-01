Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Der Pfeil der Zeit

Paramount GlobalStaffel 5Folge 11
Der Pfeil der Zeit

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 11: Der Pfeil der Zeit

42 Min.Ab 12

Buck Winters, der Geliebte von Crystal Hoyle - die Don seinerzeit erschießen musste - flüchtet zusammen mit zwei Kumpanen aus dem Gefängnis. Er hat offensichtlich vor, Don umzubringen. Charlie versucht Buck aufzuspüren, aber es liegt an Don, sich dem entscheidenden Showdown mit Buck in der Synagoge zu stellen ...

