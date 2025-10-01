Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Wiedergutmachung

Staffel 5Folge 22
Wiedergutmachung

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 22: Wiedergutmachung

42 Min.Ab 12

Don Eppes' Team bearbeitet eine Reihe von Banküberfällen, für die der ehemalige FBI-Ermittler Bloom als Hauptverdächtiger gilt. Dieser bestreitet vehement, mit den Überfällen in Verbindung zu stehen. Nur Colby ist bereit, Bloom zu glauben ... Charlie, der soeben sein neues Büro in der Universität bezogen hat, zweifelt an seiner Bestimmung, als Akademiker zu arbeiten. Amita gelingt es, seine Bedenken zu zerstreuen, doch schon wenig später wird sie Opfer einer Entführung ...

