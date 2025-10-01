Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 7: Der Weg der Wellen
42 Min.Ab 12
Dons alter Freund Nathan, ein ehemaliger Profi-Surfer, wird - auf seinem Board treibend - tot aufgefunden. Was wie ein Unfall aussieht, stellt sich als Mord heraus. Nathan war Parkranger auf den Channel Islands, einem Naturschutz- und Meeresreservat. Schon bald taucht in L.A. Marihuana auf, das von den Channel Islands stammen soll. Und so liegt es an Charlie, den Mörder zu finden. Ist es etwa Nathans Kollege Wilson, der die geheime Plantage betreibt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren