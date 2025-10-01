Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 2Folge 22
Folge 22: Backscatter

40 Min.Ab 12

Dem Team gehen zwei Phisher ins Netz, die über Massen-E-Mails an die Zugangsdaten unzähliger Konten kommen wollen. Sie arbeiten für einen gewissen Yuri, der es auf die Passina Nationalbank abgesehen hat. Er räumt Dons Konto leer und stellt damit die Kaution für die beiden Phisher, um sie anschließend ermorden zu lassen. Außerdem nimmt er auch den Sicherheitschef der Bank als Geisel ...

Paramount Global
Alle 6 Staffeln und Folgen