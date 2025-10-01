Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Teufelskerl

Paramount GlobalStaffel 2Folge 24
Folge 24: Ein Teufelskerl

43 Min.Ab 16

Chandler Yates ist mit 40 Jahren noch immer ein Muttersöhnchen - der zum Serienkiller wird. Zuvor hatte er Frauen entführt, unter Drogen gesetzt und anschließend bei bizarren Sexspielen gefilmt. Don wird auf ihn aufmerksam, als man die Leichen seiner Opfer entdeckt. Charlie ist wegen eines Traumes verwirrt: Er soll seiner Mutter eine bestimmte Frage stellen, aber welche?

