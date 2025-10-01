Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 21: Trügerische Erinnerung
42 Min.Ab 12
Der zum Tode verurteilte Auftragskiller Pony Funez will Don die Verstecke von fünf seiner Opfer nennen und im Gegenzug seine Tochter Lucy sehen. Don lässt sich auf den Deal ein, aber dann macht Pony falsche Angaben zum Tod eines Kindes, das er umgebracht zu haben behauptet. Don ist zunächst wütend auf Pony, doch bei weiteren Verhören stellt sich heraus, dass sich der Mann eine falsche Erinnerung an die Geschehnisse konstruiert ...
