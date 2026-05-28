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Atemberaubendes Match zwischen Women's Champion Lola Vice und Izzi Dame

ProSieben MAXXFolge vom 28.05.2026
Atemberaubendes Match zwischen Women's Champion Lola Vice und Izzi Dame

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Folge vom 28.05.2026: Atemberaubendes Match zwischen Women's Champion Lola Vice und Izzi Dame

81 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 16

ProSieben MAXX präsentiert die WWE Superstars von morgen bei "NXT". Woche für Woche treffen hier junge Talente aufeinander und beweisen sich im Ring.

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