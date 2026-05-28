Atemberaubendes Match zwischen Women's Champion Lola Vice und Izzi DameJetzt kostenlos streamen
NXT
Folge vom 28.05.2026: Atemberaubendes Match zwischen Women's Champion Lola Vice und Izzi Dame
81 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 16
ProSieben MAXX präsentiert die WWE Superstars von morgen bei "NXT". Woche für Woche treffen hier junge Talente aufeinander und beweisen sich im Ring.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 5-8: ProSieben MAXX & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Joshua Tottenham & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Jamie Nelson & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Joshua Clutter & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Christopher Chambers