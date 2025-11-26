Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 5: Der Bleistiftmörder
44 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Gabriele K., ein elfjähriges Mädchen aus Wiener Neustadt, wird 1973 in einem Park missbraucht und mit einem Bleistift zu Tode gequält. Das beispiellos grausame Verbrechen konnte trotz modernster Techniken und DNA-Analysen bis heute nicht aufgeklärt werden. Ist der Täter noch immer unter uns? Warum konnte die Polizei das Sexualverbrechen trotz zahlreicher Verdächtiger nie klären?
