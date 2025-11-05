Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

SAT.1 GOLD
Staffel 5
Folge 2
48 Min.
Ab 12

Es beginnt wie bei tausenden anderen Liebessuchenden auch: man legt sich ein Tinder-Profil an, um Ms. oder Mr. Right zu finden. Doch für sechs Opfer wird die Suche nach der Liebe zum Dating-Horror und zur Pleite-Falle. Denn sie gingen Österreichs Tinder-Schwindler Sascha W. auf den Leim. Insgesamt 590.000 Euro zog er Frauen und Männern aus der Tasche und gehört somit zu den "erfolgreichsten" und skrupellosesten Love-Scammern des Landes.

SAT.1 GOLD
