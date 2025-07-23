Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Tod in der Dämmerung

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 22vom 23.07.2025
48 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

Am 1. Juli 1987 verlässt die zehnjährige Amy Schulz das Haus, um ihren Bruder zu suchen, und kehrt nie wieder zurück. Am nächsten Morgen wird die Leiche des Mädchens auf einer verlassenen Landstraße gefunden. Die Polizei entdeckt Reifenspuren am Tatort und begibt sich auf die Suche nach dem brutalen Killer, doch erst Monate später gibt es erste Hinweise auf ein Fahrzeug mit passenden Reifen ...

SAT.1 GOLD
