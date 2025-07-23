On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 22: Tod in der Dämmerung
48 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Am 1. Juli 1987 verlässt die zehnjährige Amy Schulz das Haus, um ihren Bruder zu suchen, und kehrt nie wieder zurück. Am nächsten Morgen wird die Leiche des Mädchens auf einer verlassenen Landstraße gefunden. Die Polizei entdeckt Reifenspuren am Tatort und begibt sich auf die Suche nach dem brutalen Killer, doch erst Monate später gibt es erste Hinweise auf ein Fahrzeug mit passenden Reifen ...
