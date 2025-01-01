One Piece
Der junge Monkey D. Ruffy stellt eine Mannschaft zusammen, um nach dem legendären Schatz One Piece zu suchen. Die Strohhutpiraten erleben auf ihrer Jagd jede Menge Abenteuer.
One Piece: Pirat*innen kämpfen um einen Schatz
Die japanische Anime-Serie One Piece ereignet sich in einer fiktiven Welt, die aus vier Ozeanen besteht. Die Grandline ist dabei ein Meeresabschnitt, der für seine unberechenbaren Strömungen und konstante Wetterumschwünge bekannt ist. Entlang der Grandline liegen die gefährlichsten Inseln der Welt, auf welchen sich die mächtigsten Pirat*innen aufhalten. Warum? In der Grandline soll der meistgesuchte Schatz auf der ganzen Welt versteckt sein: One Piece.
Der japanische Anime One Piece begleitet eine wilde Piratenbande, die sich auf die Suche nach dem legendären Schatz des Piratenkönigs Gold Roger macht. Die Gruppe wird von dem tapferen Piraten Monkey D. Ruffy, gesprochen von Mayumi Tanaka, angeführt. Weil er vor Jahren von der Teufelsfrucht Gum-Gum-Frucht gegessen hat, kann er seinen Körper wie Gummi dehnen. Mit 17 hat Ruffy sein Heimatdorf im Eastblue Ozean verlassen, um den weltberühmten Piratenschatz One Piece zu finden. Seinem größten Vorbild Shanks hat Ruffy versprochen, König der Piratenwelt zu werden.
Abenteuer im Eastblue
Zu Beginn des Animes begegnet Ruffy dem Jungen Corby, der sich schnell zu einem Feind entwickelt. Im Laufe der Serie trifft Ruffy nicht nur auf Bösewichte, er lernt auch neue Freund*innen kennen. Ruffys ersten Crew-Mitglieder sind der Schwertkämpfer Lorenor Zorro und die diebische Navigatorin Nami. In einer weiteren Episode stößt ein Mitglied von Shanks Piratenbande zur Gruppe. Sein Name ist Lysop. Lysops Freundin Kaya versorgt Ruffys Bande mit ihrem ersten vollwertigen Schiff: Die Flying Lamb. Bald bekommen die Pirat*innen Unterstützung von Sanji, der zum Koch des Schiffs gekürt wird. In den weiteren Folgen reist die Strohhutbande zu Namis Heimatinsel, die aktuell von einer Gruppe Fischmenschen, der Arlong-Bande, tyrannisiert wird. Ruffy, Zorro, Nami, Lysop und Sanji greifen gemeinsam den Arlong-Park an und besiegen schließlich den Bösewicht. Auf dem Weg zur Grandline macht die Gruppe einen Halt in Loguetown. Dort wird Ruffy von dem Marinekapitän Smoker, der sich in Rauch verwandeln kann, beinahe besiegt. Allerdings taucht Ruffys Vater und Anführer der Revolutionsarmee Monkey D. Dragon auf und rettet seinen Sohn.
Abenteuer auf der Grandline
In den weiteren Episoden der japanischen Serie kommen die Helden an der Grandline an. Dort retten sie zunächst einen Riesenwal vor dem Walfang der nahegelegenen Insel Whiskey Peak. In der nächsten Folge landen sie auf der Insel und werden scheinbar herzlich empfangen. Bald muss Zorro allerdings feststellen, dass beinahe die gesamte Bevölkerung Kopfgeldjäger*innen sind. Außerdem haben sie es alle auf Ruffy abgesehen. Zum Glück schafft es Zorro, im Alleingang alle Kopfgeldjäger*innen zu besiegen.
Wie wird der Anime weitergehen? Werden Ruffy und seine Mitstreitenden den Schatz One Piece endlich finden? Oder werden sie in jeder Folge scheitern? Das findest du im online Stream auf Joyn heraus. Einfach einschalten und streamen.
Wissenswertes über den japanischen Anime
Der japanische Anime One Piece basiert auf dem gleichnamigen Manga, der zu den bekanntesten, erfolgreichsten japanischen Reihen zählt. Die Serie zum Manga wird seit 1997 wöchentlich veröffentlicht. Mittlerweile gibt es verschiedene Remakes und Spin-Offs der Serie, sowohl für das Fernsehen als auch fürs Kino. Der erste Film One Piece: Der Film kam im Jahr 2000 raus und die weiteren Episoden folgten im Einjahrestakt. 2001 schauten sich die Zuschauer*innen Abenteuer auf der Spiralinsel an, 2002 - One Piece: Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere und 2003 - One Piece: Das Dead-End Rennen. Bis 2012 kam schließlich jedes Jahr ein neuer Film raus.
Seit Oktober 1999 läuft ebenfalls die Anime-Serie One Piece im Fernsehen und kann weltweit online angeschaut werden. Mittlerweile hat der auf dem Manga basierende Anime über 980 Folgen und neue Folgen kommen stets wöchentlich.
Du hast Lust den japanischen Anime anzuschauen? Ganze Folgen von One Piece findest du im online und kostenlos auf Joyn.