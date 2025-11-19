Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Hier kommt der Hauptakt! - Mächtige Schockwellen- und Magnetismus-Techniken

ProSieben MAXXFolge vom 19.11.2025
Folge vom 19.11.2025: Hier kommt der Hauptakt! - Mächtige Schockwellen- und Magnetismus-Techniken

24 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Yamato versucht weiterhin zu verhindern, dass Kazenbo den Sprengstoff in der Waffenkammer in Brand setzt. Momonosuke setzt seine ganze Kraft ein, um Onigashima von der Blumen Hauptstadt wegzubewegen. Im Kampf gegen Big Mom hat Law nur noch genug Energie für einen letzten Gegenschlag ...

