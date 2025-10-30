Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Die Lage spitzt sich zu! Das Ende von Onigashima

ProSieben MAXXFolge vom 30.10.2025
24 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Mit Yamatos Hilfe gelingt es Momonosuke endlich, zu fliegen. Die beiden steuern auf Onigashima zu, um die fliegende Insel aufzuhalten, bevor sie die Blumen Hauptstadt erreicht. Die Felsformation löst sich jedoch bereits selbst auf, da Kaido seine Kräfte auf den Kampf mit Ruffy fokussiert. Die herabstürzenden Trümmer bringen die Menschen auf dem Erdboden in Gefahr ...

