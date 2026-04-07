Der große Zusammenprall! Die Strohhüte gegen 100.000 MannJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 07.04.2026: Der große Zusammenprall! Die Strohhüte gegen 100.000 Mann
24 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Ruffy und seine Crew sind am Gyoncorde Platz angekommen, auf dem Hody Jones König Neptun und seine Söhne gefangen hält. Vor den Augen der Bürger der Fischmenscheninsel stehen sich die Strohhutpiraten und die neuen Fischmenschen-Piraten kampfbereit gegenüber. Dabei scheint Jimbei`s Plan aufzugehen. Das Volk sieht, wie Ruffy und seine Leute den König befreien und, dass auch Jimbei selbst mit den Strohhüten gemeinsam in die Schlacht zieht.