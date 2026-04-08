Die Geheimwaffen der Sunny! Enthüllung!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 08.04.2026: Die Geheimwaffen der Sunny! Enthüllung!
23 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Auf dem Gyoncorde Platz stürmt Ruffy durch die feindlichen Truppen und hat dabei Rückendeckung vom Jimbei, Zorro und Sanji. Als Dosun kurz darauf der Bombardierungseinheit befiehlt, Shirahoshi zu erschießen, kommt ihm Brook in die Quere. Mit seiner Party-Music-Attacke hypnotisiert er die Fischmenschenpiraten, die dann glauben, sich auf einem Festival zu befinden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 12-15: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation