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One Piece

Die Ankunft der Noah. Die Fischmenscheninsel vor der Zerstörung!

ProSieben MAXXFolge vom 09.04.2026
Die Ankunft der Noah. Die Fischmenscheninsel vor der Zerstörung!

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One Piece

Folge vom 09.04.2026: Die Ankunft der Noah. Die Fischmenscheninsel vor der Zerstörung!

24 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Auf der Fischmenscheninsel ist König Neptun völlig außer sich, als sich die riesige Noah auf sie zu bewegt. Sein Sohn Fukaboshi meint, dass das gewaltige Schiff nur ein Relikt aus der Vergangenheit sei und keinen Nutzen habe. Doch sein Vater erklärt ihm, dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass es verboten sei, das Schiff bis zu einem bestimmten Tag zu bewegen.

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