Ruffy, gib Gas! Shirahoshi in Lebensgefahr!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 10.04.2026: Ruffy, gib Gas! Shirahoshi in Lebensgefahr!
24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Sanji befördert Ruffy mit einem gezielten Kick zur Ankerkette der Noah. Er entdeckt, dass er zu Hody noch einen gewissen Vorsprung hat, und als ein Kampf zwischen Hody und Ruffy ausbricht, kann Hody den Angriffen von Ruffy entgehen, weil er sich im Wasser befindet. Daraufhin planen Van der Decken und Hody die Beseitigung von Shirahoshi, aber sind die beiden wirklich ein Team?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1-2, Season 12-14: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation