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One Piece

Die Schlacht beginnt - Ruffy versus Hody

ProSieben MAXXFolge vom 10.04.2026
Die Schlacht beginnt - Ruffy versus Hody

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One Piece

Folge vom 10.04.2026: Die Schlacht beginnt - Ruffy versus Hody

24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Van der Decken fühlt sich von Hody betrogen. Das allerdings scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen, und so entfacht ein Kampf zwischen den beiden. Hody scheint diesen vorerst zu gewinnen und macht sich anschließend wieder auf die Suche nach Shirahoshi, um endlich seinen Vernichtungsplan in die Tat umzusetzen. Als Shirahoshi sich nun gegen Hody wehren muss, eilt Ruffy zur Hilfe ...

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