Ein verzweifelter Kampf - Schwimm Shirahoshi!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 13.04.2026: Ein verzweifelter Kampf - Schwimm Shirahoshi!
24 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Als Van der Decken wieder zu sich kommt, schwört er, Rache an Hody zu nehmen. Doch er scheint zu schwach dafür zu sein. Als er dann erneut das Bewusstsein verliert, verliert seine Teufelskraft ihre Wirkung, und die Noah fährt geradewegs auf die Fischermenscheninsel zu ... Ruffy und Shirahoshi versuchen irgendwie die Situation und vor allem die Menschen vor Ort zu retten ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 12-15: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation