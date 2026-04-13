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One Piece

Hodys Rache naht - Luft für die Noah

ProSieben MAXXFolge vom 13.04.2026
Hodys Rache naht - Luft für die Noah

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One Piece

Folge vom 13.04.2026: Hodys Rache naht - Luft für die Noah

24 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Das Ende der Fischermenscheninsel und der Noah scheinen nah zu sein. Fukaboshi erinnert sich, dass es in der Vergangenheit den Mythos gab, dass die Noah bis zu einem bestimmten Tag eigentlich nicht auftauchen oder bewegt werden sollte. Dieser Tag ist allerdings noch nicht gekommen ... Fukaboshi will daher alles versuchen, um das Schiff zu retten. Hody jedoch hat andere Ziele und beginnt einen Kampf gegen Fukaboshi.

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