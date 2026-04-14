Schockierende Wahrheit - Im Kampf vereintJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 14.04.2026: Schockierende Wahrheit - Im Kampf vereint
24 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Fukaboshi erfährt die Wahrheit bezüglich Hody und seiner Kameraden. Denn diese sind Monster, die durch die Ablehnung ihrer Umwelt entstanden sind. Hody ist von tiefem Hass erfüllt und der festen Überzeugung, dass er die Menschheit beseitigen muss.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 12-15: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation