Stoppt die Noah! - Elefant Gatling der Verzweiflung!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 16.04.2026: Stoppt die Noah! - Elefant Gatling der Verzweiflung!
24 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Die Offiziere der neuen Fischmenschen-Piraten und Hody sind besiegt, doch die Noah kommt immer näher auf die Fischmenscheninsel zu. Ruffy versucht nun mit seiner Gum-Gum-Elephant Gatling, das Schiff zu zerstören, was ihm auch teilweise gelingt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation