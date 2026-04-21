Fertig machen zum Ablegen! - Abschied von der FischmenscheninselJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 21.04.2026: Fertig machen zum Ablegen! - Abschied von der Fischmenscheninsel
24 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Es wird Zeit für die Strohhüte, Abschied von der Fischmenscheninsel zu nehmen und Madame Shirley hofft, dass ihre Vision nie eintrifft, dass Ruffy die Insel komplett zerstören würde.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation