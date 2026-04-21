Auf in die neue Welt - Die Strömung der WaleJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 21.04.2026: Auf in die neue Welt - Die Strömung der Wale
24 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Die Strohhüte steigen mit der 1000 Sunny langsam nach oben, und als Ruffy und Lysop mit einem Enterhaken Tiefseefische fangen wollen, geraten sie in Bedrängnis. Ein Riesenfisch wird von einem noch größeren gefressen und zieht das Schiff nach unten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation