Zusammenstoß! - Law gegen Vize-Admiral SmokerJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 30.04.2026: Zusammenstoß! - Law gegen Vize-Admiral Smoker
24 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Tashigi ist von Trafalgar Law in zwei Hälften geschnitten worden. Dank seiner Teufelskräfte ist sie aber noch am Leben. Sie fühlt sich gedemütigt und verlangt, von ihm getötet zu werden. Smokers G5 Marinesoldaten versuchen, ihr zu helfen, aber auch das misslingt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation