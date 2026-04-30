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One Piece

Zusammenstoß! - Law gegen Vize-Admiral Smoker

ProSieben MAXXFolge vom 30.04.2026
Zusammenstoß! - Law gegen Vize-Admiral Smoker

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One Piece

Folge vom 30.04.2026: Zusammenstoß! - Law gegen Vize-Admiral Smoker

24 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Tashigi ist von Trafalgar Law in zwei Hälften geschnitten worden. Dank seiner Teufelskräfte ist sie aber noch am Leben. Sie fühlt sich gedemütigt und verlangt, von ihm getötet zu werden. Smokers G5 Marinesoldaten versuchen, ihr zu helfen, aber auch das misslingt.

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