Der Schrecken der Welt! - Der fürchterliche Wissenschaftler Caeser!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 04.05.2026: Der Schrecken der Welt! - Der fürchterliche Wissenschaftler Caeser!
24 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Smoker glaubt zu wissen, wer der Drahtzieher hinter allem ist. Brownbeard, der von den Strohhüten festgehalten wird, erzählt, dass die Insel Punk Hazard früher eine Oase des Lebens war, bis der Regierungswissenschaftler Vegapunk hier Forschungen für Waffen und Medikamente betrieb, in deren Folge ein schrecklicher Unfall alles Leben auf der Insel auslöschte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation