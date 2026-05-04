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One Piece

Choppers Zorn! - Die tyrannischen Experimente des Meisters!

ProSieben MAXXFolge vom 04.05.2026
Choppers Zorn! - Die tyrannischen Experimente des Meisters!

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One Piece

Folge vom 04.05.2026: Choppers Zorn! - Die tyrannischen Experimente des Meisters!

24 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Chopper, Franky und Brook sind sehr begeistert von Brownbeards Geschichte über den Master, der so viel Gutes getan hat. Als Brook Sanji mitteilt, dass der Samurai verschwunden ist, um seinen Oberkörper zu suchen, fühlt der sich verantwortlich und macht sich zusammen mit Brook und Zorro auf die Suche nach ihm.

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