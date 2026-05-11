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One Piece

Beschützt die Kinder! - Die Reichweite der Hand des bösen Meisters

ProSieben MAXXFolge vom 11.05.2026
Beschützt die Kinder! - Die Reichweite der Hand des bösen Meisters

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One Piece

Folge vom 11.05.2026: Beschützt die Kinder! - Die Reichweite der Hand des bösen Meisters

23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Caesar Crown will die Kinder in der Höhle abholen. Nami und Lysop versuchen sie aufzuhalten, werden jedoch von ihnen angegriffen. Es kommt zu einer kurzen Auseinandersetzung, wobei der Wissenschaftler den Sauerstoff um sich herum entfernt und Nami und Lysop die Luft zum Atmen raubt. Caesar fordert die Kinder auf, die beiden Strohhüte zu töten.

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