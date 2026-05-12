Die tödlichste Massenvernichtungswaffe der Geschichte - ShinokuniJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 12.05.2026: Die tödlichste Massenvernichtungswaffe der Geschichte - Shinokuni
24 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Über Monitore verfolgen Caesar und seine Leute sowie Ruffy und Co., wie Smiley langsam vor sich hin schmilzt und sich in eine riesige Giftgaswolke verwandelt, die Massenvernichtungswaffe Shinokuni. Zorro und Co. haben alle Hände voll damit zu tun, vor der Wolke zu fliehen, und es gelingt ihnen schließlich, mit einem kleinen Drachen zu fliehen, während Caesars Männer von ihr erfasst werden und versteinern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation