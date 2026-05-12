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One Piece

Die tödlichste Massenvernichtungswaffe der Geschichte - Shinokuni

ProSieben MAXXFolge vom 12.05.2026
Die tödlichste Massenvernichtungswaffe der Geschichte - Shinokuni

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One Piece

Folge vom 12.05.2026: Die tödlichste Massenvernichtungswaffe der Geschichte - Shinokuni

24 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Über Monitore verfolgen Caesar und seine Leute sowie Ruffy und Co., wie Smiley langsam vor sich hin schmilzt und sich in eine riesige Giftgaswolke verwandelt, die Massenvernichtungswaffe Shinokuni. Zorro und Co. haben alle Hände voll damit zu tun, vor der Wolke zu fliehen, und es gelingt ihnen schließlich, mit einem kleinen Drachen zu fliehen, während Caesars Männer von ihr erfasst werden und versteinern.

Alle verfügbaren Folgen