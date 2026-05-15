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One Piece

Der Verrat des Vizeadmirals! - Bambus Dämon Vergo!

ProSieben MAXXFolge vom 15.05.2026
Der Verrat des Vizeadmirals! - Bambus Dämon Vergo!

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One Piece

Folge vom 15.05.2026: Der Verrat des Vizeadmirals! - Bambus Dämon Vergo!

24 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Die Crew der Strohhutpiraten will erneut die Kinder befreien, die der Meister sich zurückgeholt hat. Als sie von dem Drachen angegriffen werden, mit dem sie ins Labor gekommen sind, erklärt ihnen Brownbeard, dass der ohne Beruhigungsmittel nicht zu bändigen sei.

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