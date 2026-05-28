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One Piece

Die geheime Kunst - Zorros überragender Ein-Schwert Stil!

ProSieben MAXXFolge vom 28.05.2026
Die geheime Kunst - Zorros überragender Ein-Schwert Stil!

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One Piece

Folge vom 28.05.2026: Die geheime Kunst - Zorros überragender Ein-Schwert Stil!

24 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Sanji und die G5-Marinesoldaten suchen die anderen Strohhüte und die Kinder. Im Biscuits Room hält sich Zorro im Kampf gegen Mone zurück und überlässt Tashigi den Vortritt. Mone nutzt Tashigis Unaufmerksamkeit während eines Gespräches mit Zorro und greift sie an.

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