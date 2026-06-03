Krisensituation - Punk Hazard explodiert!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 03.06.2026: Krisensituation - Punk Hazard explodiert!
24 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Caesar ist geschlagen und will nun Smoker töten, indem er das Herz, welches er bei sich trägt, erstechen möchte. Es stellt sich allerdings heraus, dass das Herz seiner Assistentin Monet gehört und Caesar einer List von Law auf den Leim gegangen ist, der ihm mit Absicht Smokers Herz nicht überlassen hatte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation