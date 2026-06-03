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One Piece

Schnappt Caesar! Die General Cannon explodiert!

ProSieben MAXXFolge vom 03.06.2026
Schnappt Caesar! Die General Cannon explodiert!

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One Piece

Folge vom 03.06.2026: Schnappt Caesar! Die General Cannon explodiert!

24 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Franky erscheint in seiner neuesten Form, als General Franky. Obwohl Buffalo, zusammen mit Baby5 ihn unter Beschuss halten, kriegt dieser nicht einmal einen Kratzer ab. Schließlich gelingt es den beiden, mit Hilfe einer besonders starken Attacke, die Panzerung des Generals zu durchdringen.

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