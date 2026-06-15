Supernova - Bartolomeo, der KannibaleJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 15.06.2026: Supernova - Bartolomeo, der Kannibale
24 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Nachdem der Gewinner von Block A feststeht, sind die Gladiatoren von Block B an der Reihe, sich im Turnier um die Teufelsfrucht zu beweisen. Kämpfer von Rang und Namen schlagen sich in der Arena die Köpfe ein. Darunter auch der Kannibale Bartolomeo und Bellamy, die Hyäne. Ruffy und Cavendish beobachten das Geschehen aus sicherer Entfernung, als sich Don Chinjao zu ihnen gesellt. Durch eine List will der Riese Ruffys Tarnung auffliegen lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation