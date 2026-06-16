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One Piece

Ein tödlicher Schlag - Der beeindruckende King Punch

ProSieben MAXXFolge vom 16.06.2026
Ein tödlicher Schlag - Der beeindruckende King Punch

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One Piece

Folge vom 16.06.2026: Ein tödlicher Schlag - Der beeindruckende King Punch

24 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12

Von ursprünglich 138 Gladiatoren sind nur noch 24 im Kampf um die Teufelsfrucht auf den Beinen. Erst jetzt wird Bellamy auf Bartolomeo aufmerksam und die beiden liefern sich einen Schlagabtausch. Den suchen auch Blue Gilly und König Elizabello. Letzterer hat nicht nur ein Ass, sondern eine berühmt berüchtigte Faust im Ärmel, deren King Punch beinahe jeden Gegner zu Fall bringt.

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