Abenteuer Green Bit - Die Insel der FeenJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 17.06.2026: Abenteuer Green Bit - Die Insel der Feen
23 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Auf Green Bit angekommen, untersuchen die Piraten die Insel. Bei einem Rundgang beobachten Lysop und Robin, wie eine Gruppe bewaffneter Marinesoldaten von einem scheinbar unsichtbaren Wesen entwaffnet, entkleidet und in die Flucht geschlagen wird. Währenddessen zeigt Violet Sanji ihr wahres Gesicht ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation