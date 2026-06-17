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One Piece

Eine versteckte Welt - Das Tontatta Königreich

ProSieben MAXXFolge vom 17.06.2026
Eine versteckte Welt - Das Tontatta Königreich

Eine versteckte Welt - Das Tontatta KönigreichJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 17.06.2026: Eine versteckte Welt - Das Tontatta Königreich

24 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Sanji erfährt von Violet, dass sie die Strohhutbande schon länger für De Flamingo ausspioniert. Doch brechen will er mit der Tänzerin trotzdem nicht. Auf Green Bit entpuppen sich die unsichtbaren Wesen als Zwerge, die Robin und Lysop gefangen nehmen, um ihr Königreich zu schützen. Im Corrida-Kolosseum beginnt der Kampf von Block C und Ruffy betritt die Arena.

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