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One Piece

Himmel und Erde beben - Admiral Fujitoras Stärke

ProSieben MAXXFolge vom 18.06.2026
Himmel und Erde beben - Admiral Fujitoras Stärke

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One Piece

Folge vom 18.06.2026: Himmel und Erde beben - Admiral Fujitoras Stärke

24 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Law verweigert die Übergabe von Caesar an De Flamingo. Admiral Fujitora schaltet sich in die Verhandlungen ein und stellt Law ein Ultimatum. Dieser spielt auf Zeit, um die Mission der Strohhutbande nicht noch weiter zu gefährden. Es kommt zu einem ungeheuren Kräftemessen auf Green Bit, das die Insel schwer beschädigt. Sanji erfährt währenddessen den Standort der Fabrik ...

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