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One Piece

Die Flugtruppen rücken aus - Der legendäre Held Lysoland

ProSieben MAXXFolge vom 23.06.2026
Die Flugtruppen rücken aus - Der legendäre Held Lysoland

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One Piece

Folge vom 23.06.2026: Die Flugtruppen rücken aus - Der legendäre Held Lysoland

24 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Gemeinsam mit den Zwergen eilen Robin und Lysop durch einen Tunnel vom Tontatta Königreich nach Dress Rosa. Sie wollen De Flamingo bekämpfen und weitere Zwerge befreien, die in der Fabrik des Samurai zur Arbeit gezwungen werden. Unter dem Blumenfeld treffen Franky und der Spielzeugsoldat in der Geheimzentrale der Rebellionsarmee ein, zeitgleich mit der Zwergin Wicca und Zorro, der sich plötzlich an eine wichtige Mission erinnert.

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