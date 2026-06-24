Ruffy und Rebecca - Die vom Schicksal gejagte GladiatorinJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 24.06.2026: Ruffy und Rebecca - Die vom Schicksal gejagte Gladiatorin
24 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Reparaturarbeiten am Kolosseum verzögern den Kampf der Teilnehmer von Block D. Hinter den Kulissen legt sich Cavendish erneut mit Ruffy an, doch die Gladiatorin Rebecca unterbricht das Chaos und eilt mit dem Piraten davon. Dabei kommt nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die Wahrheit über die Protestbewegung gegen De Flamingo ans Tageslicht.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation