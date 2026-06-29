Der gewalttätigste Kämpfer - Logan vs. RebeccaJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 29.06.2026: Der gewalttätigste Kämpfer - Logan vs. Rebecca
24 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Auf der Suche nach seinem Großvater Don Chinjao wird Sai durch den Krankenflügel des Kolosseums in den vermeintlichen Behandlungsraum geführt - und landet direkt in einem Verließ, tief unter der Erde. Dort befinden sich neben ausrangierten Spielzeugen weitere Verlierer des Turniers. In der Arena stehen sich Rebecca und Rolling Logan gegenüber. Der Gigant kann ihr schnell das Schwert entwenden, doch die Gladiatorin hat eine unerwartete Verbündete.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation