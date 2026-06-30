Eine schreckliche Vergangenheit - Das Geheimnis von Dress RosaJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 30.06.2026: Eine schreckliche Vergangenheit - Das Geheimnis von Dress Rosa
24 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Im Hauptquartier unter dem Blumenfeld lauschen die Piraten und Zwerge dem Spielzeugsoldaten. Er erzählt von der Machtergreifung De Flamingos, der als Nachfahre der Don Quichotte-Familie zwar Anspruch auf den Thron Dress Rosas hat, diesen aber mit Gewalt und Hinterlist an sich riss. Trotz aller Bemühungen konnte der gestürzte König Riku ein Blutvergießen nicht vermeiden, was das Volk ihm bis heute nicht verziehen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation