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One Piece

Eine schreckliche Vergangenheit - Das Geheimnis von Dress Rosa

ProSieben MAXXFolge vom 30.06.2026
Eine schreckliche Vergangenheit - Das Geheimnis von Dress Rosa

Eine schreckliche Vergangenheit - Das Geheimnis von Dress RosaJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 30.06.2026: Eine schreckliche Vergangenheit - Das Geheimnis von Dress Rosa

24 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12

Im Hauptquartier unter dem Blumenfeld lauschen die Piraten und Zwerge dem Spielzeugsoldaten. Er erzählt von der Machtergreifung De Flamingos, der als Nachfahre der Don Quichotte-Familie zwar Anspruch auf den Thron Dress Rosas hat, diesen aber mit Gewalt und Hinterlist an sich riss. Trotz aller Bemühungen konnte der gestürzte König Riku ein Blutvergießen nicht vermeiden, was das Volk ihm bis heute nicht verziehen hat.

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