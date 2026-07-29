Die ultimative Kraft! - Das Geheimnis der OperationsfruchtJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 29.07.2026: Die ultimative Kraft! - Das Geheimnis der Operationsfrucht
24 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
De Flamingo gibt der Strohhutbande das Ausmaß seiner Kraft zu verstehen. Von den Weltaristokraten verstoßen, will er sich an der ganzen Welt rächen - auch mit Hilfe von Laws Teufelskräften. Die ermöglichen ihrem Träger nämlich eine nahezu göttliche Fähigkeit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation