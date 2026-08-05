Kampf der Liebe! - Der neue Anführer Sai gegen Baby 5Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 05.08.2026: Kampf der Liebe! - Der neue Anführer Sai gegen Baby 5
24 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Sai muss im Kampf gegen Baby 5 nicht nur sein Leben wahren, sondern auch eine pikante Angelegenheit klären: Die Kommandantin ist fest davon überzeugt, dass der Gladiator in sie verliebt ist.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation