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One Piece

Sturm gegen Sturmflut! - Hakuba gegen Dellinger

ProSieben MAXXFolge vom 06.08.2026
Sturm gegen Sturmflut! - Hakuba gegen Dellinger

Sturm gegen Sturmflut! - Hakuba gegen DellingerJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 06.08.2026: Sturm gegen Sturmflut! - Hakuba gegen Dellinger

24 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Während Gladius mit seinen Teufelskräften beginnt, Teile von Dress Rosa in die Luft zu sprengen, legt sich Cavendish mit Bartolomeo an. Als sich dem Trubel auch noch Dellinger anschließt, wird es eng für die Widerstandskämpfer. Doch dann übernimmt Cavendishs zweite Persönlichkeit Hakuba ...

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